Karadağlı Hürriyet’i ziyaret etti: Seyirci rekoru kırdık

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HÜRRİYET’in Geleneksel Kahvaltısı’nın konuğu olan Tamer Karadağlı, özetle şunları söyledi: “Bu sene Türkiye genelinde seyirci sayımız 2 milyon 250 bin. Devlet Tiyatroları’nın 75 yıllık tarihinde bir rekor bu. İlk defa 2 milyonu geçtik. Geçen sene 1 milyon 300 bin. En yüksek olduğu dönemler bu rakamdı. Son 1 yılda 75 yıllık rekoru kırdık. Bu sene 3 milyonu geçme hedefimiz var. Repertuar etkili oldu. Ciddi anlamda ‘tiyatro her yerde’ sloganıyla çaba gösterdik. Benim dönemimde 57 ödül kazandık.

58 SANİYEDE BİLET SATTIK

Van Devlet Tiyatrosu seyirci sayısını 3’e, Diyarbakır da 2’ye katladı. Türkiye genelinde yüzde 98 doluluk oranıyla oynadık. Bizim biletlerimiz rekor bir sürede bitmeye başladı. ‘Devlet Ana’ oyununda rekorumuz da 58 saniye. İnsanlar bizi deli gibi bilet için arıyor. Ben geldikten sonra Cumhurbaşkanlığı’na özel proje olarak Cumhuriyetimizin 100. Yılı/Yüzyıllık Destan Atatürk oyunu yaptırdım. 29 Ekim’de de prömiyer yaptı. Bir üçleme bu, 100 yıllık ateş/100 yıllık destan savaş/100 yıllık destan bayrak. En önemli oyunumuz, kapı pencereyi kırdı. Devlet Tiyatroları’nda ilk defa böyle bir üçleme var. 3’üncü oyunun prömiyeri 29 Ekim’de Akün’de olacak. Cumhurbaşkanı’nı da davet edeceğiz.

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LALE DEVRİ ARTIK BİTTİ

Kimsenin oturup yıllarca sadece maaş alıp ama ‘ben oyuncuyum’, ‘ben tiyatrocuyum’ demesi doğru gelmiyor. Çalışmayacaksanız ‘istifa edin’ diyorum. Hakkaniyetli olmaya çok özen gösteriyorum. Birçok arkadaşımıza, ‘gidin dizi-filmlerde oynayın, para kazanın, görünür olun, isminiz marka değeri taşısın’ diyorum. Bunu destekliyorum. Herkese de izin veriyorum. Ama sözleşmelerinde ‘asli görevinizi aksatmamak’ kaydıyla. Bazı oyuncularımız 15 sene boyunca oynamamış. Dışarıda dizi çekiyor, kendi özel tiyatrosu var, maaş alıyor ama çalışmıyor. Bunlar istifa ettiler. Lale devri bitti. Sayıları çok fazla değildi. Çalışmak isteyen çok fazla oyuncu var. Çalışmayan oyuncunun teşviklerini ödemiyorum.”