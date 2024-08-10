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Karadağ’dan konuk

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Hakan Fidan
Karadağ’dan konuk
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic’i kabul etti.

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İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Ervin İbrahimovic dün ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la da görüşüp ortak basın toplantısına katıldı.

TENİS POZU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün İstanbul programları kapsamında milli tenisçi Zeynep Sönmez’i de Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Görüşme sırasında Erdoğan elinde tenis raketiyle poz verdi.

Karadağ’dan konuk

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#İstanbul#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Hakan Fidan

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