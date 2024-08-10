Karadağ’dan konuk

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İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Ervin İbrahimovic dün ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la da görüşüp ortak basın toplantısına katıldı.

TENİS POZU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün İstanbul programları kapsamında milli tenisçi Zeynep Sönmez’i de Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Görüşme sırasında Erdoğan elinde tenis raketiyle poz verdi.