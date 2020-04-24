Karadağ'dan getirilen 148 Türk, Bingöl'de yurda yerleştirildi

59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, ramazanı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Karadağ'dan 148 kişiyi taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Bingöl Havalimanı'na indi. Uçaktan inen yolculara, görevlilerce maske dağıtıldı. Apronda pasaport kontrolü yapılan ve sağlık taramasından geçirilen yolcuların bavulları, AFAD ve belediye ekiplerince dezenfekte edildi. İşlemleri tamamlanan yolcular, otobüslerle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Bingöl Pir Ali Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.