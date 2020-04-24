MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaradağ'dan getirilen 148 Türk, Bingöl'de yurda yerleştirildi
GeriGündem Karadağ'dan getirilen 148 Türk, Bingöl'de yurda yerleştirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)
Haber Giriş: 24.04.2020 - 16:24,Son Güncelleme:

Karadağ'dan getirilen 148 Türk, Bingöl'de yurda yerleştirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karadağ'dan getirilen 148 Türk, Bingöl'de yurda yerleştirildi
Abone Olgoogle-news

KARADAĞ'dan getirilen 148 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Bingöl'de karantinaya alınarak, öğrenci yurduna yerleştirildi.

59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, ramazanı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Karadağ'dan 148 kişiyi taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Bingöl Havalimanı'na indi. Uçaktan inen yolculara, görevlilerce maske dağıtıldı. Apronda pasaport kontrolü yapılan ve sağlık taramasından geçirilen yolcuların bavulları, AFAD ve belediye ekiplerince dezenfekte edildi. İşlemleri tamamlanan yolcular, otobüslerle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Bingöl Pir Ali Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle