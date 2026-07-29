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Karadağ’da vizesiz dönem bitiyor

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#AB Vize Politikası#Karadağ Vize Uygulaması#Türk Vatandaşları Vize
Karadağ’da vizesiz dönem bitiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 07:00

AVRUPA Birliği’ne (AB) üyelik süreci kapsamında vize politikasını AB ile uyumlu hale getirmesi beklenen Karadağ, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının başlayacağı tarihi açıkladı.

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Buna göre Türk vatandaşları için vize zorunluluğu 1 Kasım 2026’da yürürlüğe girecek. Karadağ Dışişleri Bakanlığı, AB ile yürütülen müzakereler kapsamında Türkiye dahil beş ülkenin vatandaşlarına vize uygulanacağını duyurdu.

31 EKİM SON GÜN

Buna göre Türk vatandaşları 31 Ekim’e kadar 30 güne kadar olan seyahatlerinde vizeden muaf olacak, 1 Kasım’dan itibaren ise ülkeye giriş için vize almak zorunda kalacak.

Bakanlık, kararın ülkenin vize politikasını AB’nin ortak vize politikasıyla uyumlu hale getirme çalışmaları kapsamında alındığını belirtti. Düzenleme Türkiye’nin yanı sıra Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus vatandaşlarını da kapsıyor. Karadağ hükümetinin yönetmeliğine göre söz konusu ülkelerin vatandaşları ekim ayı sonuna kadar mevcut vize rejiminden yararlanmaya devam edecek.

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#AB Vize Politikası#Karadağ Vize Uygulaması#Türk Vatandaşları Vize

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