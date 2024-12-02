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Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Anıtkabir'i ziyaret etti

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#Karadağ#Ankara#Milatovic
Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Anıtkabiri ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 15:06

Resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Milatovic, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Ardından hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Milatovic, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Milatovic, deftere şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ileri görüşlü lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret etmekten büyük onur duyuyorum. Burada dururken, çağdaşlık ve ilerleme ilkeleri sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya ilham vermeye devam eden Atatürk'ün kalıcı mirası karşısında derinden etkilendim. Onun egemenlik ve barışa olan sarsılmaz bağlılığı tüm uluslar için bir umut ışığıdır. Karadağ Cumhurbaşkanı olarak, iki ülke arasındaki güçlü dostluk bağlarını bir kez daha teyit ediyorum. Karşılıklı saygı, işbirliği ve ortak vizyon ruhu, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşasında ortaklığımıza rehberlik etmeye devam edecektir."

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Anıtkabiri ziyaret etti

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#Karadağ#Ankara#Milatovic

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