Karadağ Cumhurbaşkanı İstanbul'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şu anda Karadağ'daki Türk yatırımcıların sayısı 3 bin 800. Bu çok önemli bir adım. Özel sektörümüzün Karabağ'daki başarılı çalışmalarını sürdüreceğine eminim.

TİKA Karadağ'da 400'den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirdi. Karadağ'ı desteklemeye devam edeceğiz.

Balkanlar başta olmak üzere çok önemli değerlendirmeler yapma fırsatı bulduk. Balkanlar'ın önemli bir parçası olan Karadağ barışa önemli katkılar sağlıyor.

Karadağ'ın Avrupa Birliği'yle bütünleşme çalışmalarını takip ediyoruz. Cukanoviç'e bir kez daha hoş geldin diyorum.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'in açıklamalarından satır başları:

Bugün İstanbul'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu davetten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum.

Ayrıntılar geliyor...