Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Karadağ Cumhurbaşkanı İstanbul'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Karadağ#Basın Toplantısı
Karadağ Cumhurbaşkanı İstanbulda... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 17:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şu anda Karadağ'daki Türk yatırımcıların sayısı 3 bin 800. Bu çok önemli bir adım. Özel sektörümüzün Karabağ'daki başarılı çalışmalarını sürdüreceğine eminim.

TİKA Karadağ'da 400'den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirdi. Karadağ'ı desteklemeye devam edeceğiz.

Balkanlar başta olmak üzere çok önemli değerlendirmeler yapma fırsatı bulduk. Balkanlar'ın önemli bir parçası olan Karadağ barışa önemli katkılar sağlıyor.

Karadağ'ın Avrupa Birliği'yle bütünleşme çalışmalarını takip ediyoruz. Cukanoviç'e bir kez daha hoş geldin diyorum. 

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'in açıklamalarından satır başları:

Bugün İstanbul'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu davetten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Karadağ#Basın Toplantısı

BAKMADAN GEÇME!

GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran tarihin en iyi futbolcusu 82 yaşında aramızdan ayrıldı

GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran 'tarihin en iyi futbolcusu' 82 yaşında aramızdan ayrıldı

#Pele
Robot süpürgenin çektiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesi skandal oldu... Akıllı cihazlara ne kadar güvenmeliyiz | 9 SORU 9 YANIT

Robot süpürgenin çektiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesi skandal oldu... Akıllı cihazlara ne kadar güvenmeliyiz? | 9 SORU 9 YANIT

#Akıllı Cihaz
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım?

#Kaynana

BAKMADAN GEÇME!

GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran tarihin en iyi futbolcusu 82 yaşında aramızdan ayrıldı

GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran 'tarihin en iyi futbolcusu' 82 yaşında aramızdan ayrıldı

#Pele
Robot süpürgenin çektiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesi skandal oldu... Akıllı cihazlara ne kadar güvenmeliyiz | 9 SORU 9 YANIT

Robot süpürgenin çektiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesi skandal oldu... Akıllı cihazlara ne kadar güvenmeliyiz? | 9 SORU 9 YANIT

#Akıllı Cihaz
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım?

#Kaynana