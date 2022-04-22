Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Karada başlayan uçuş, 83 kilometre sonra deniz kenarında son buldu

#Sakarya#Yamaç#Karasu

Sakarya'da yamaç paraşütü sporuyla ilgilenen Hasan Ekinci, Pamukova ilçesinden havalanarak yaklaşık 3 saat süren 83 kilometrelik yolculuğun ardından Karasu sahiline iniş yaptı.

Haberin Devamı

Yamaç paraşütü uçuş eğitmeni Hasan Ekinci, Pamukova ilçesinden antrenman amaçlı havalanarak şehrin kuzeyi olan Karasu ilçesine doğru yola çıktı. 83 kilometre süren yolculukta şehri kuş bakışı gören Ekici, 2 saat 45 dakika sonra Karasu ilçesine ulaştı. Ekici, ilçenin limanında tur attıktan sonra meraklı bakışlar arasında uçuşunu plaja inerek tamamladı. Serüvenini kayda alan Ekici, "Pamukova’dan çıktık, artık kara bitti limana ineriz gibi gözüküyor. Sezon öncesi güzel ve keyifli bir uçuş oldu. Yaklaşık 50 pilot havalandık, güzel antrenman oldu. Şu anda kara bitti, denize kadar geldik. 2 saat 45 dakikanın sonunda Karasu sahile indik ve 800 metre bir irtifa ile geldik” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sakarya#Yamaç#Karasu

BAKMADAN GEÇME!

Macron mu Le Pen mi Avrupa’nın kaderi bu seçim sonrasında değişebilir 8 soruda Fransa seçimleri…

Macron mu Le Pen mi? Avrupa’nın kaderi bu seçim sonrasında değişebilir! 8 soruda Fransa seçimleri…

#Fransa Seçimleri
Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

#Kiralık Ev
Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

Macron mu Le Pen mi Avrupa’nın kaderi bu seçim sonrasında değişebilir 8 soruda Fransa seçimleri…

Macron mu Le Pen mi? Avrupa’nın kaderi bu seçim sonrasında değişebilir! 8 soruda Fransa seçimleri…

#Fransa Seçimleri
Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

#Kiralık Ev
Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk