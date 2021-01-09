Karaciğer hastalarını konuşacaklar

İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi, Türk Karaciğer Vakfı ve Hepatitle Yaşam Derneği tarafından düzenlenen panel bugün saat 16.00’da ‘@istbarosusaglikhukukumerk’ Instagram hesabından dan canlı yayınlanacak. Panelin moderatörlüğünü annesini karaciğer hastalığından kaybeden HepYaşam Derneği Başkanı Dr. Hilal Ünalmış Duda yapacak. Etkinliğe konuşmacı olarak Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu, Türk Karaciğer Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Emre Ertan ve İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı Avukat Burcu Öztoprak Alsulu katılacak.