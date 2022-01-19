Karaciğer hastaları sorunlarını konuşacak

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Panelin açılış konuşmalarını İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı Avukat Burcu Öztoprak Alsulu, Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu ve HepYaşam Derneği Başkanı Dr. Hilal Ünalmış Duda yapacak. İstanbul Barosu’nun YouTube ve İnstagram hesaplarından saat 19.30’da canlı yayınlanacak olan panelde Dr. Hilal Ünalmış Duda ‘aşı ve aşı karşıtlığı’, Avukat Çağrı Şükrü Uluslu ‘karaciğer hastalarının sağlık verilerinin korunması ve aşı’, Dr. Emre Ertan ‘hastaların sorunları’, Avukat Gültezer Hatırnaz Erol da ‘Yargıtay uygulamaları ışığında hastaların hakları’ başlıkları altında bilgiler verecek.