Karacaoğlan’ın mezarı viraneye döndü: ‘Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm’

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17’nci yüzyılda yaşayan, yazdığı şiirleri bugüne kadar ulaşan Karacaoğlan’ın 1997 yılında Kültür Bakanlığı ve Mut Belediyesi işbirliğiyle yapılan, dönemin Kültür Bakanı İstemihan Talay tarafından ziyarete açılan anıtmezarı, ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle viraneye döndü.

DEFİNECİLER TALAN ETTİ

Kötü hava koşulları nedeniyle zemindeki düzenlemeleri kırılıp parçalanan anıtmezarın çevresi de defineciler tarafından talan edildi. Karacaoğlan Tepesi’nin sınırlarının Dereköy mahallesinde bulunması nedeniyle mahalle muhtarı Bülent Yüksel ve mahalleliden Ertan Mergin, Karacaoğlan’ın anıtmezarını ziyaret ederek deforme olmuş bayrağı değiştirdi. Muhtar Bülent Yüksel, “Biz buraların bakımını elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Bayrağını değiştirdik. Ama yeterli mi değil. Buranın ciddi bir yapıma ihtiyacı var. Öyle bir yer ki altıncılar, hazineciler burayı talan etmektedir. Buraya bir bakım-onarım yapılmasını istiyoruz” dedi. Karacaoğlan’ın mezarının bulunduğu tepenin karşısındaki Karacakız Tepesi’nde de Karacaoğlan’ın yavuklusu (sevgili) olarak bilinen Karacakız’ın (Elif) anıtmezarı bulunuyor.