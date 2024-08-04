Karacabey sahilinde "Perseid meteor yağmuru" izlendi

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Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu.

Çeşitli illerden de yoğun katılımla gökyüzü meraklıları ve doğaseverler, gece saatlerinde meteor yağmurunu gözlemledi, çadırlarla kamp kurup bölgede konakladı.

Alanında uzman çeşitli kişiler de programda sunumlarını ve konuşmalarını yaptı.

Saat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.

"ULUSLARARASI BOYUT KAZANDIK"

Doğa fotoğrafçısı ve programı organize eden Alper Tüydeş, gazetecilere, bu yıl katılımın çok yoğun olduğunu söyledi.

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Etkinliğin 5 yıldır devam ettiğini ve festival boyutuna geldiğini belirten Tüydeş, "Her sene şımarmadan, mütevazi şekilde eksiklikleri tamamlayarak ailelere ulaşabilecek seviyede düzenliyoruz. Hem bölge hem de Bursa için tanıtım fırsatı oluyor. Nasa'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen Umut Yıldız gibi önemli konuklarımız da oluyor." dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından katılımın kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Tüydeş, şöyle konuştu:

"Yurt dışından gelen misafirlerimiz de var. Uluslararası bir boyut kazandık. Türkiye'nin en büyük gözlem etkinliği diyebiliriz. Bu kadar düzenli ve çok sayıda kişiyi alanda sorunsuz ağırlayarak büyük bir başarıyla imza atıyoruz. Geçen yıl 15 bine yakın kişiyi ağırlamıştık. Bu yıl yaklaşık 20 bin kişiyi ağırladığımızı tahmin ediyoruz. Eşsiz bir ortamda gerçekten unutulmaz bir deneyim yaşatıyoruz."

Ailesiyle etkinliğe katılan Fatih Ortabağ, atmosferin çok güzel olduğunu dile getirdi.

İlk kez geldiklerini ve heyecanlı olduklarını anlatan Ortabağ, "Bu kadar katılımın yoğun olacağını ve güzel gideceğini beklemiyorduk. Alper Gezeravcı'nın uzaya gitmesiyle hepimiz bu alana ilgi duymaya başladık. Çocuklarımızla beraber o yüzden de gelmek istedik. Mutluyuz ve keyifli vakit geçiriyoruz." dedi.

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Arda Gürses ise 5 yıldır etkinliğe aralıksız geldiğini belirterek, her sene etkinliğin üstüne koya koya gitmesinin keyifli olduğunu ifade etti.