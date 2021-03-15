Karaca avlamaya çıktı, ekipleri görünce tüfeğini sakladı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri, av yasağının başlamasıyla birlikte ormanlık alanlarda, denetimleri arttırdı. Merkeze bağlı Uğur köyü yakınlarındaki ormanlık alanda denetim yapan ekipler, park halindeki bir aracın durumundan şüphelenip, beklemeye başladı. Ekipler bir süre sonra, aracın yanına gelen üzerinde avcı kıyafeti olan kişiyi yakaladı. Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramada herhangi bir av malzemesine rastlanmadı. Ormanlık alanda arama yapan ekipler, araçtan yaklaşık 100 metre uzaktaki bir ağacın altında, yakalanan kişiye ait tüfeği buldu.



Bu kişiye avcılık belgesi olmadan avlanma, haznesini iki fişek sınırlamadan avlanma, avlanma süresi dışında avlanma ve yaban hayvanlarını üreme döneminde rahatsız etme suçlarından toplam 2 bin 909 TL para cezası uygulandı.

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