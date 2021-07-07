Karaca Adası nerede, sahibi kim? Karaca Adası konumu

Karaca Adası, Ege Denizi'nde bulunan Türkiye'ye bağlı bir ada.



İdari olarak Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlıdır. Gökova Körfezi'nde bulunmaktadır. Karaca Köyü'ne 500 metre (0,270 deniz mili) ve Karacasöğüt Mahallesi'ne (Karacasöğüt Yat Limanı’na) 1 km. (0,540 deniz mili) uzaklıkta bulunmaktadır. Söz konusu adanın 316.000 m2 müstakil tapulu, 65.000 m2 orman mülkiyetinde toplam 381.000 m2 yüz ölçümü vardır.



Zeytin ağaçları ile kaplı, üzerinde birkaç yıkık bina bulunan adanın, ana karaya yakınlığı, düzgün bir topoğrafyaya sahip olması, dalış yapanların tercih etmeleri gibi özellikler zenginlikleri olarak ifade edilmektedir. Toplam 4 parselden oluşan adanın tek sahibi var.

Mülk sahibi adına adanın satışını takip eden İstanbul merkezli emlak şirketi yönetici ortağı Uğur Özcan, adanın krediye uygun olduğunu söyledi. Karaca Adası’nın 1980 yılında ABD’de yaşayan bir Türk iş insanı tarafından 7 yıldız kategorisinde otel yapılmak üzere satın alındığını belirten Özcan, adanın o dönem imarlı olduğunu kaydetti.

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