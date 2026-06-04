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Karaburun’da çıkarıldı... 100 metrelik hayalet ağ

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#Deniz Kirliliği#Balıkçılık#Ekosistem
Karaburun’da çıkarıldı... 100 metrelik hayalet ağ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 07:00

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında İzmir’de, Karaburun Dalış Merkezi öncülüğünde Büyükada açıklarında etkinlik düzenlendi.

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Dalgıçlar yaklaşık 25 metre derinliğe dalarak terk edilmiş balıkçı ağlarını belirledi. Kıyı balıkçılığında kullanıldığı saptanan 100 metrelik hayalet ağ toplandı. Ağın üzerinde canlı ve ölü yengeçler ile çeşitli deniz kabukluları bulundu. Yaşayan canlılar kurtarılarak yeniden denize bırakıldı. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, kopan ya da terk edilen balık ağlarının deniz ekosistemine zarar vermeyi sessizce sürdürdüğünü söyledi. İnsan kontrolünde olmayan bu ağların sualtında kaldığı sürece canlıları avlamaya devam ettiğini belirten Öztürk, ticari ve göçmen türlerin bu ağlara takılarak yaralanabildiğini veya yaşamını yitirebildiğini anlattı ve “Dünya denizlerinde kullanılan balıkçı ağlarının yaklaşık yüzde 5.7’si kayıp” dedi.

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Karaburun’da çıkarıldı... 100 metrelik hayalet ağ

 

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#Deniz Kirliliği#Balıkçılık#Ekosistem

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