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Karaburun sahilinde üzerinde patlayıcı madde bulunan insansız hava aracı bulundu

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#Arnavutköy#İnsansız Hava Aracı#Patlayıcı Madde
Karaburun sahilinde üzerinde patlayıcı madde bulunan insansız hava aracı bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 11:04

Arnavutköy Karaburun sahiline vuran ve ilk incelemelerde düşerek parçalanmış kamikaze insansız hava aracına (İHA) ait olduğu değerlendirilen cisim, üzerinde patlayıcı madde bulunması üzerine SAS ekiplerince kontrollü şekilde imha edildi.

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Arnavutköy Karaburun Sahili ile Çatalca Ormanlı Sahili arasında bulunan kıyı şeridinde vatandaşlar parçalanmış halde bulunan şüpheli bir cismi fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin ilk incelemesinde, cismin kırıma uğramış kamikaze insansız hava aracına ait olabileceği değerlendirildi.

Karaburun sahilinde üzerinde patlayıcı madde bulunan insansız hava aracı bulundu

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. SAS komandoları şüpheli cisim üzerinde yapılan teknik incelemede patlayıcı madde bulunduğu tespit etti. Güvenlik önlemlerinin ardından SAS ekipleri tarafından kontrollü imha gerçekleştirildi.

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#Arnavutköy#İnsansız Hava Aracı#Patlayıcı Madde

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