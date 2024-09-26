×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Epözdemir duyurdu! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor

Güncelleme Tarihi:

#Cem Garipoğlu#Karabulut#İstanbul
Münevver Karabulutun ailesinin avukatı Epözdemir duyurdu Cem Garipoğlunun mezarı açılıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 12:59

On yedi yaşındaki Münevver Karabulut’u vahşice katleden Cem Garipoğlu’nun, 2014’te tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiğinin açıklanmasının üzerinden 10 yıl geçti. Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddiası üzerine mezarının açılması için başlatılan soruşturmada son gelişmeyi Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir duyurdu.

Haberin Devamı

İstanbul Bahçeşehir'de 3 Mart 2009'da 17 yaşındaki Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülmüştü. Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu, tutuklandıktan 5 yıl sonra tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ederek yaşamına son vermişti. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut ise Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediğini, kaçtığını veya kaçırıldığını iddia ederek avukatı Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in açıklaması şöyle:

Malumunuz olduğu üzere; yaklaşık 15 yıldır Münevver Karabulut'un hunharca ve vahşice katledilmesi ile ilgili dosyayı mağdur aile vekili olarak takip ediyoruz. Münevver Karabulut cinayeti, Türkiye'de kadına şiddet ve kadın cinayetleri bakımından toplumsal farkındalık ve fikri takip oluşması açısından son derece önemli ve emsal mahiyette bir cinayettir.

Haberin Devamı

Münevver Karabulutun ailesinin avukatı Epözdemir duyurdu Cem Garipoğlunun mezarı açılıyor

Bu kapsamda son olarak Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak C.M.K m. 87/4 uyarınca fethi kabir işleminin yapılmasını talep etmiştik. Müvekkil Süreyya Karabulut'un talebi üzerine özellikle son iki yıldır bu konuda etkili bir hukuki süreci hayata geçirdik. Geldiğimiz noktada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talebimizi kabul ederek, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi ve bu konuda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı.

Gözden KaçmasınMünevver Karabulutun katili Cem Garipoğlunun otopsi görüntüleri ortaya çıktıMünevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktıHaberi görüntüle

Yıllardır gittiğimiz her yerde, üniversitelerde, panel ve seminerlerde, yazılı ve görsel basında, sosyal medyada en fazla sorulan ve halkımızın önemli ölçüde ikna olmadığı bu muamma bu suretle giderilmiş olacak.

İlgili haberMünevver Karabulutun babası Cem Garipoğlunun otopsi fotoğrafları hakkında ilk kez konuştuMünevver Karabulut'un babası Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları hakkında ilk kez konuştuHaberi görüntüle

Yıllardır devam eden hukuki mücadelemiz neticesinde, Sayın Başsavcılığın vermiş olduğu bu karar son derece önemli önemli ve sevindiricidir.

İlgili haberCem Garipoğlunun otopsi görüntüleri ortaya çıkmıştı... Elindeki morluğun nedeni belli olduCem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıkmıştı... Elindeki 'morluğun' nedeni belli olduHaberi görüntüle

Sayın Başsavcılığa müvekkil aile adına teşekkür ediyorum. Kamu vicdanının rahatlaması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için fethi kabir işlemi ve hukuki süreç tarafımızca etkili bir şekilde takip edilecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunulur.

Haberin Devamı

Münevver Karabulutun ailesinin avukatı Epözdemir duyurdu Cem Garipoğlunun mezarı açılıyor

Cem Garipoğlu’nun Münevver Karabulut’u katlettiği Bahçeşehir’deki villa...

İlgili haberMünevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri incelenecekMünevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri incelenecekHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cem Garipoğlu#Karabulut#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!