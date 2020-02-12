MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKarabük'te yoğun kar! Pazar yerinin çatısı çöktü
GeriGündem Karabük'te yoğun kar! Pazar yerinin çatısı çöktü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 12:46,Son Güncelleme:/

Karabük'te yoğun kar! Pazar yerinin çatısı çöktü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karabük'te yoğun kar! Pazar yerinin çatısı çöktü

Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle Kartaltepe Mahallesi yolu ulaşıma kapandı. Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle de ağırlığı kaldırmayan pazar yerinin çatısı çöktü.

Alınan bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesi'nde heyelan meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve Karabük Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yolu trafiğe kapatan polis, güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı.

Öte yandan kentte 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle ağırlığı kaldırmayan Şirinevler Pazar Yeri'nin çatısı çöktü.

Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, pazar yerini kapatarak önlem aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle