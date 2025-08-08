×
HABERLERGündem Haberleri

Karabük'te yangın ormanı! Alevlerden son anda kurtulan işçinin sorduğu ilk soru duygulandırdı

Güncelleme Tarihi:

Karabük’te yangın ormanı Alevlerden son anda kurtulan işçinin sorduğu ilk soru duygulandırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2025 02:15

Karabük'teki orman yangınında alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulan orman işçisi, arkadaşlarından haber alamayınca büyük panik yaşadı.

Arıcak köyü mevkiindeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangınına havanın kararması nedeniyle karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına yaklaşık 600 personel destek veriyor.

Karabük’te yangın ormanı Alevlerden son anda kurtulan işçinin sorduğu ilk soru duygulandırdı

Meşelik mevkiinde yangına müdahale eden orman isçileri ve gönüllülerden oluşan ekip alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Karabük’te yangın ormanı Alevlerden son anda kurtulan işçinin sorduğu ilk soru duygulandırdı

ARKADAŞLARINI GÖRÜNCE RAHAT BİR NEFES ALDI

Kurtulanlar arasında bulunan Ulus Orman İşletme Müdürlüğü personeli Gürhan Altınok, jandarmanın, güvenli alana taşımaya çalıştığı sırada arkadaşlarının geride kaldığını zannederek büyük panik yaşadı. O anlar kameraya yansırken, Altınok arkadaşlarını görünce rahat bir nefes aldı.

Karabük’te yangın ormanı Alevlerden son anda kurtulan işçinin sorduğu ilk soru duygulandırdı

 

