×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Karabük'te üzücü olay: Mantar toplamak için ormana giden adamdan acı haber geldi

Güncelleme Tarihi:

#Karabük#Mantar Toplama#Gökmen Çemek
Karabükte üzücü olay: Mantar toplamak için ormana giden adamdan acı haber geldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 12:44

Karabük'te mantar toplamak amacıyla evinden ayrılan ve haber alınamayan 59 yaşındaki Gökmen Çemek, ormanda ölü olarak bulundu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, merkez Kapullu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Gökmen Çemek, dün saat 20.30 sıralarında, mantar toplamak için evden çıktı. Çemek’ten haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Karabükte üzücü olay: Mantar toplamak için ormana giden adamdan acı haber geldi

Jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Çemek'in, merkeze bağlı Başköy köyünde gece saatlerinde, aracının yaklaşık 250 metre yakınındaki ormanda, cansız bedeni bulundu. Çemek’in cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gözden KaçmasınDenizolgun soruşturmasında şok gelişme: Otopsi görüntülerine yok diyen 3 Adli Tıp görevlisine hapis istemiDenizolgun soruşturmasında şok gelişme: Otopsi görüntülerine "yok" diyen 3 Adli Tıp görevlisine hapis istemiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Karabük#Mantar Toplama#Gökmen Çemek

BAKMADAN GEÇME!