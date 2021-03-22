MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKarabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
GeriGündem Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
KARABÜK (AA)
Haber Giriş: 22.03.2021 - 14:47 | Son Güncelleme:

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince evinde uyuşturucu bulunduran şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, A.N.B'nin adresinde yaptığı aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 48 sentetik uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliye, nüfus cüzdanının sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine, "resmi belgede sahtecilik ve başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" suçlarından adli işlem yapıldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.N.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi