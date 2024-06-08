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Karabük'te torununu sınava getirdikten sonra otomobil alev topuna döndü! Araç sahibi gözyaşlarına boğuldu

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#Karabük#Otomobil#Yangın
Karabükte torununu sınava getirdikten sonra otomobil alev topuna döndü Araç sahibi gözyaşlarına boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 12:54

Karabük'te Recep Fırıncı, oğlu Erhan Fırıncı'nın aracı ile torununu Karabük Üniversitesi'nde YKS sınavına getirdi. Recep Fırıncı, aracı park ederken yakıt kaçağı sonrası otomobil alev topuna döndü. Olay yerine gelen Erhan Fırıncı aracını yanmış olarak görünce gözyaşlarına boğuldu. İtfaiye eri, araç sahibini "Biz elimizden geleni yaptık vallahi” diyerek teselli etmeye çalıştı.Bu sırada itfaiye eri, araç sahibine "Biz elimizden geleni yaptık vallahi” diyerek teselli etmeye çalışması ise dikkat çekti.

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Edinilen bilgiye göre, YKS için torununu, oğlu Erhan Fırıncı'ya ait otomobil ile sınava gireceği Karabük Üniversitesi'ne getirdi. Torununu sınava gireceği fakülte binasına bıraktıktan sonra otomobili park etmek için çektiği alanda aracın yakıt kaçırdığını fark eden Recep Fırıncı, bir anda alev alan aracı durdurarak kendini araç dışına attı.

Karabükte torununu sınava getirdikten sonra otomobil alev topuna döndü Araç sahibi gözyaşlarına boğuldu

Bu sırada üniversitenin güvenlikleri buldukları yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etse de alevler hızla büyüdü. Zaman zaman patlamalarında da yaşandığı otomobil, ihbar üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangın sonrası otomobil demir yığınına dönerken, olay yerine gelen Erhan Fırıncı aracını yanmış olarak görünce gözyaşlarına boğuldu.

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Bu sırada itfaiye eri, araç sahibine "Biz elimizden geleni yaptık vallahi” diyerek teselli etmeye çalışması ise dikkat çekti.

Karabükte torununu sınava getirdikten sonra otomobil alev topuna döndü Araç sahibi gözyaşlarına boğuldu

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#Karabük#Otomobil#Yangın

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