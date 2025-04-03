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Karabük'te TIR ile otomobil çarpıştı; aynı aileden 3 ölü, 2 yaralı

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#Karabük#Esra Uluışık#Berfin Uluışık
Karabükte TIR ile otomobil çarpıştı; aynı aileden 3 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 21:53

Karabük'te, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden Esra Uluışık (45), Berfin Uluışık (24) ve Kübra Uluışık (35) yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı’nda meydana geldi. Seyit Hamza Y. (28) yönetimindeki 61 ACT 699 plakalı TIR, Aziz Uluışık’ın (53) kullandığı 34 GRU 327 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil refüje savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde bulunan, aynı aileden Esra Uluışık, Berfin Uluışık ve Kübra Uluışık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan sürücü Aziz Uluışık ve yolcu Feride Uluışık (65) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 3 kişinin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Karabük#Esra Uluışık#Berfin Uluışık

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