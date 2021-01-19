Karabük’te şoke eden görüntü! Su samurunu tüfekle vurdular…

Safranbolu´ya 23 kilometre uzaklıktaki Kadıbükü köyünden geçen Araç Çayı kenarındaki kulübede yaşayan Mehmet Konak, akşam saatlerine doğru silah sesleri duydu. Konak, ertesi gün çay kenarında ‘Gölge’ isimli Kangal cinsi köpeğiyle gezinti yaptığı sırada tüfekle vurulmuş halde ölü su samuru buldu. Konak, su samurunu bulunduğu yerden alıp, teslim etmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nü cep telefonuyla arayarak durumu bildirdi.

Köpeği yürüyüş yaptığı sırada su samurunu bulduklarını kaydeden Mehmet Konak, “Bu az bulunan bir hayvan. Bunları fotokapanlarla çekmeye çok uğraştım. Bunlar ailecek gezen bir hayvan. Bir iki tane aile vardı bunlardan. Çok utangaç bir hayvandır. İnsana pek kendini göstermez. Maalesef bunun ölüsüyle karşılaştık. Canlısını görüntüleyemedim. Maalesef tüfekle vurmuşlar. Avcı demeyeceğim bir insan tarafından vurulmuş. Bilinçli avcıları insanlığa davet ediyorum. Av olmayan bir hayvanı vurmamalarını rica ediyorum.’’ dedi.