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Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)
Haber Giriş: 24.11.2020 - 14:02 | Son Güncelleme:

Karabük'te otomobil, takla attı: 2 yaralı

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Karabük'te otomobil, takla attı: 2 yaralı
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KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, kontrolden çıkarak, takla atıp, ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, D-755 yolu Safranbolu'nun Kirkille mevkisinde meydana geldi. Ş.E.'nin (70) kullandığı 34 VPS 28 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla attı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Ş.E. ile yanında bulunan H.E. (65) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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