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Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2020 - 14:21,Son Güncelleme:/

Karabük'te otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

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Karabük'te otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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KARABÜK’te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Karabük- Kapullu yolu mevkisinde meydana geldi. Erdem İncebacak'ın kullandığı 78 AAJ 636 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Erdem İncebacak ile araçta bulunan Harun Değirmenci ve Celal Sezer yaralanırken, Bircan Değirmenci (40) ise yaşamını yitirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ilk müdahale sonrası ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yaralılar, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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