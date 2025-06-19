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Karabük'te otomobil apartman bahçesine uçtu: 5 yaralı

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#Karabük#Trafik Kazası#Sağlık Ekipleri
Karabükte otomobil apartman bahçesine uçtu: 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 16:11

Karabük'te yokuşta seyreden otomobilin apartman bahçesine girip, yan yattığı kazada 5 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında 100’üncü Yıl Mahallesi 1048'inci Sokak'ta meydana geldi. A.K.'nin yokuşta kontrolünü yitirdiği 34 BH 8013 plakalı otomobil, apartmanın bahçesine girerek yan yattı.

Karabükte otomobil apartman bahçesine uçtu: 5 yaralı

Kazada, otomobil sürücüsü A.K. ile yanındaki S.E., H.Y., F.D. ve Z.H. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Karabük#Trafik Kazası#Sağlık Ekipleri

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