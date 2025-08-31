3 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başlatıldı

Haberin Devamı

Eflani ilçesi Saraycık köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi.

Yoğun duman oluşan bölgede ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

BARTIN'DAKİ YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Bartın Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki Aşağıçerçi köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri ve arazöz sevk edildi.

Alevler ve duman geniş alanda etkili olurken, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

Rüzgar ve arazi şartları ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

VALİ ARSLAN'DAN AÇIKLAMA

Vali Arslan, gazetecilere, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, "Şimdilik bir tahliye söz konusu değil. Yangın rüzgarın da etkisiyle yukarı bölgeye doğru ilerliyor. Gerek iş makineleri gerek itfaiye ekipleriyle yoğun şekilde çalışmamız sürüyor. Şu anda 28 iş makinesi araç ve yaklaşık 150 personelle yangına müdahale ediyoruz. Söndürme çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah büyümeden, imkanlarımızı her geçen dakika artırarak yangını söndüreceğiz. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

DENİZLİ'DEKİ YANGIN 3 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Denizli'de Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında 29 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale gece boyunca sürdü.

Havanın aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter katıldı.

Yangın ilçenin Bostanyeri Mahallesi yakınlarında etkisini sürdürmeye devam ediyor. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun alanda incelemelerde bulunup yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.​​​​​​​

Öte yandan Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 25 personel sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.