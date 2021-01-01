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Gündem
Yasin ALDEMİR/EFLANİ (Karabük), (DHA)
Haber Giriş: 01.01.2021 - 16:01 | Son Güncelleme:

Karabük'te metruk ev yandı

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Karabük'te metruk ev yandı
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KARABÜK’ün Eflani ilçesinde tek katlı ahşap metruk ev, bilinmeyen nedenle çıkan yangında yandı.

Eflani ilçesine bağlı Çukurgelik köyünde Cemil Erdoğan’a ait tek katlı metruk evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Ahşap evi saran alevleri fark eden köylüler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Evden geriye enkaz yığını kalırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Karabükte metruk ev yandı

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