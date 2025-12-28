×
Gündem Haberleri

Karabük'te makas atan otomobil kaza yaptı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2025 13:42

Karabük'te, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza anına ait araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobil sürücüsünün trafikte makas atarak ilerlediği ve kazaya neden olduğu anlar yer aldı.

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Karabük Valiliği mevkisinde meydana geldi. Safranbolu yönüne seyir halinde olan Kadir U. (19) yönetimindeki 67 DV 982 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Recep K. (30) yönetimindeki 34 GEH 018 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarındaki demir korkuluklara çarparak devrilirken, otomobil ise refüje çarparak durabildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Recep K. ile Masum K. (28) ve otomobilde bulunan Berat K. (18) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kazanın, başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, 3 şeritli yolda makas atarak ilerleyen otomobilin sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu orta şeritte seyreden hafif ticari araca çarptığı, çarpmanın etkisiyle hafif ticari aracın korkuluklara çarparak devrildiği, otomobilin ise refüje çarparak durduğu anlar yer aldı.

