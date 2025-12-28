Karabük'te makas atan otomobil kaza yaptı

Haberin Devamı

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Karabük Valiliği mevkisinde meydana geldi. Safranbolu yönüne seyir halinde olan Kadir U. (19) yönetimindeki 67 DV 982 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Recep K. (30) yönetimindeki 34 GEH 018 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarındaki demir korkuluklara çarparak devrilirken, otomobil ise refüje çarparak durabildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Recep K. ile Masum K. (28) ve otomobilde bulunan Berat K. (18) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Gözden Kaçmasın 2025’in şampiyonu gümüş Haberi görüntüle

Öte yandan kazanın, başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, 3 şeritli yolda makas atarak ilerleyen otomobilin sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu orta şeritte seyreden hafif ticari araca çarptığı, çarpmanın etkisiyle hafif ticari aracın korkuluklara çarparak devrildiği, otomobilin ise refüje çarparak durduğu anlar yer aldı.