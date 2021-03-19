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Gündem
KARABÜK (AA)
Haber Giriş: 19.03.2021 - 14:01 | Son Güncelleme:

Karabük'te köprüden dereye düşen köpek yavrularını itfaiye ekipleri kurtardı

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Karabük'te köprüden dereye düşen köpek yavrularını itfaiye ekipleri kurtardı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, köprüden dereye düşen iki köpek yavrusuna itfaiye ekiplerince ulaşıldı.

İlçe girişindeki köprüden iki köpek yavrusunun Mermer Deresi'ne düştüğünü görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Eskipazar Belediyesi itfaiye personeli, merdivenle indikleri dereden yavruları çıkardı.
Belediye veterineri tarafından muayene edilen ve anneleri bulunamayan iki köpek yavrusunun bakımını itfaiye personeli üstlendi.

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