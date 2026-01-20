×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Karabük'te kızının erkek arkadaşını pompalı tüfekle ayağından yaraladı

Güncelleme Tarihi:

#Karabük#Pompalı Tüfek#Yaralama
Karabükte kızının erkek arkadaşını pompalı tüfekle ayağından yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 06:51

Karabük’te, Murat K. tartıştığı kızının erkek arkadaşı Berk H.’yi (23) pompalı tüfekle ayağından vurarak yaraladı. Çevredeki bir binaya sığınan yaralı Berk H. ambulansla hastaneye kaldırılırken, daha sonra çevreye rastgele ateş eden Murat K. polis tarafından gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, saat 00.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Bestekar Caddesi’nde meydana geldi. Beş katlı apartmanın en üst katında oturan Murat K., gece yarısı evin kapısına gelen kızının erkek arkadaşı Berk H. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K., evde bulunan av tüfeğiyle gencin ayaklarına ateş etti. Ayağından yaralanan Berk H., kız arkadaşı Eylül K. ile birlikte apartmandan kaçtı.

PENCEREDEN RASTGELE ATEŞ AÇTI

Bu sırada Murat K., evinin penceresinden çevreye rastgele ateş açmaya başladı. Silah sesleri mahallede kısa süreli paniğe yol açarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çelik yelek giyerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Murat K., polis tarafından gözaltına alındı.

BİNAYA SIĞINAN YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Haberin Devamı

Yaralı Berk H. ise bir arka sokakta bulunan binaya sığındı. Burada yaralı gence ilk müdahaleyi, Ahmet Okan Güneş isimli veteriner hekim yaptı. Ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Berk H., sağlık ekibinin müdahalesi sonrası ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan yaralı Berk H.’ye müdahale eden veteriner Ahmet Okan Güneş, “Turnike taktım. Yara bölgesini temiz tutmak için antiseptik kullandım. Sağlık ekiplerine bilgi verdim. Teslim aldılar. Ayak bileğinden vurulmuş" şeklinde konuştu.

Gözden KaçmasınEvinde rahatsızlanan 3,5 aylık bebek hayatını kaybettiEvinde rahatsızlanan 3,5 aylık bebek hayatını kaybettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Karabük#Pompalı Tüfek#Yaralama

BAKMADAN GEÇME!