×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Karabük'te kıskançlık kavgası kanlı bitti: Sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Karabük#Aşırı Kıskançlık#Sevgili Kavgası
Karabükte kıskançlık kavgası kanlı bitti: Sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 08:21

Karabük'te kız arkadaşı Gözde T. ile tartışan Fuat G., kavganın büyümesi üzerine ekmek bıçağıyla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Fuat G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Gözde T. gözaltına alındı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, saat 20.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Gül Sokak’ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi.

Karabükte kıskançlık kavgası kanlı bitti: Sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltında

İddiaya göre, Gözde T. ile erkek arkadaşı Fuat G. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gözde T., iddiaya göre mutfaktan aldığı iki ekmek bıçağıyla Fuat G.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Karabükte kıskançlık kavgası kanlı bitti: Sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltında

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fuat G., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Fuat G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Şüpheli Gözde T.’nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gözden KaçmasınPark halindeki araçlara çarpan otomobil alev aldı: 2 kişi yaralandıPark halindeki araçlara çarpan otomobil alev aldı: 2 kişi yaralandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Karabük#Aşırı Kıskançlık#Sevgili Kavgası

BAKMADAN GEÇME!