Karabük'te kaza: 1'i çocuk 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde D-755 Karabük- Ankara yolu Mermer kavşağı mevkisinde meydana geldi. Kenan K. (24) yönetimindeki 78 BP 438 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, takla attı. Kaza nedeniyle yavaşlayan Mehmet Akif K.'nin kullandığı 06 BCA 594 plakalı cipe, Salih B. yönetimindeki 06 BBU 886 plakalı otomobil, arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada yaralanan Kenan K. (24), Ebru B. (31) ve Semih B. (4), sağlık görevlilerince ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.