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Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)
Haber Giriş: 13.02.2020 - 10:36,Son Güncelleme:/

Karabük’te kar etkili oldu

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Karabük’te kar etkili oldu

KARABÜK’te, kar yağışı etkili oldu. Karla kaplı yollarda araçlar ilerlemekte zorlanırken, bazı araçlar ise kayarak, kaza yaptı.

Karabük’te sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı yaşamı etkiledi. Karabük merkez ile Safranbolu ve Eskipazar ilçelerinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kentte, karla kaplı yollarda araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Bazı araçlar ise kayarak, maddi hasarlı kaza yaptı.

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