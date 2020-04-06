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DHA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 20:21,Son Güncelleme:/

Karabük’te izinsiz maske ve el dezenfektanı üreten imalathanelere baskın 

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Karabük’te izinsiz maske ve el dezenfektanı üreten imalathanelere baskın 
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Karabük'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda izinsiz üretildiği belirlenen 1000 litre dezenfektan ve 750 maske ile 3 bin 650 dikime hazır maske ele geçirildi. 

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tıbbi malzeme üretimi yapan ve bunları stoklayarak satışa sunanlara yönelik operasyon düzenledi. 3 imalathaneye düzenlenen operasyonda izin alınmadan üretildiği belirlenen 1000 litre el dezenfektanı, 171 el dezenfektanı kutusu, 3 bin 650 dikime hazır maske, 750 dikilmiş maske ele geçirildi. İşletme sahipleri M.B., A.Ç. ve M.T. hakkında 'Sağlık İçin Tehlike Madde Üretimi' suçundan adli işlem yapıldı.

Karabük’te izinsiz maske ve el dezenfektanı üreten imalathanelere baskın

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