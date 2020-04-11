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AA
Haber Giriş: 11.04.2020 - 21:54,Son Güncelleme:

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Karabük'ün Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.Ç. idaresindeki 67 LT 146 plakalı otomobil, Menderes Mahallesi Zonguldak çevre yolu Lokum Evleri mevkisinde karşı yönden gelen S.D. yönetimindeki 78 AAL 747 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Y.Ç. ve yanındaki S.Ç. ile sürücü S.D. ve beraberindeki A.C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Karabükte iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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