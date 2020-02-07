Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı

Karabük'ün Bolkuş Tüneli mevkisinde bu sabah heyelan meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle kaya parçaları yola yuvarlandı. Zonguldak- Karabük yolu, ulaşıma kapanırken Karayolları ekipleri de bölgeye gelerek yola düşen toprak yığını ve kaya parçalarını kaldırmaya çalıştı. Çalışmalar sırasında sürücüler, araçlarında beklerken yol da bir süre sonra ulaşıma açıldı.