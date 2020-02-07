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Yasin ALDEMİR/KARABÜK (DHA)
Haber Giriş: 07.02.2020 - 10:31,Son Güncelleme:/

Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı

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Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı

Karabük ile Zonguldak arasındaki yolda heyelan meydana gelirken, kaya parçaları yola yuvarlandı. Bir süre kapalı kalan yol, toprak yığını ve kaya parçalarının kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Karabük'ün Bolkuş Tüneli mevkisinde bu sabah heyelan meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle kaya parçaları yola yuvarlandı. Zonguldak- Karabük yolu, ulaşıma kapanırken Karayolları ekipleri de bölgeye gelerek yola düşen toprak yığını ve kaya parçalarını kaldırmaya çalıştı. Çalışmalar sırasında sürücüler, araçlarında beklerken yol da bir süre sonra ulaşıma açıldı.

Karabükte heyelan kara yolunu kapattı

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