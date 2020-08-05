MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKarabük'te feci kaza: 2 ölü
GeriGündem Karabük'te feci kaza: 2 ölü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yasin ALDEMİRYENİCE (Karabük) (DHA)
Haber Giriş: 05.08.2020 - 19:10,Son Güncelleme:

Karabük'te feci kaza: 2 ölü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karabük'te feci kaza: 2 ölü
Abone Olgoogle-news

Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra Yenice ilçesi Kayadibi mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden 14 KH 692 plakalı kamyonetle karşı yönden gelen 07 AKP 934 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 kişinin öldüğü belirlenirken, yaralanan 3 kişiye sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. 3 yaralı, kaldırıldıkları Zonguldak Çaycuma Devlet Hastanesi ile Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle