Karabük'te düğünler, 2 saatle sınırlandırıldı

Karabük Valiliği tarafından 65 yaş ve üstü kişilerin şehir içi seyahatleri ile ilgili düzenleme yapıldı. Ayrıca düğün, kına, sünnet gibi toplu etkinliklere de saat kısıtlaması getirildi. Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "20.08.2020 tarih ve 91 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararında belirtilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 08:00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarının kullanmalarının kısıtlanmasında araç şoförlerinin de sorumlu olmasına; kurala riayet etmeyen vatandaşlarımızın tespit edilmesi durumunda ihlalde bulunan vatandaşlarımızla birlikte duruma müsaade eden araç şoförlerine de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai müeyyidenin uygulanmasına karar verildi" denildi.

Ayrıca kentte yapılacak kına, düğün, sünnet düğünü, nişan gibi etkinlikler de 2 saat ile kısıtlanırken, açıklamada şunlar kaydedildi:

"20.08.2020 tarih ve 91 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı 3. Madde a bendinde belirtilen, kapalı ve açık düğün salon ve bahçelerinde yapılan düğünlerin en fazla 3 saatte bitirilmesi kararının iptal edilerek, söz konusu tüm merasimlerin (kına, düğün, sünnet düğünü, nişan vb.) en fazla 2 saatte bitecek şekilde yapılmasına, 20.08.2020 tarih ve 91 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı 3. Madde b bendinde belirtilen, köy ve sokak düğünlerinde yemek ikramlarının yapılmaması hükmüne ilave olarak, İlimizde tüm kapalı ve açık mekanlardaki nişan, düğün, kına, sünnet düğünü gibi merasimlerde kapalı su hariç tüm yiyecek-içecek ikramlarının 02.09.2020 tarihinden itibaren yasaklanmasına, alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir.’’