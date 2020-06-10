Karabük'te demir yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı
KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği demir yüklü TIR, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada TIR sürücüsü Burhan A. (26) yaralandı.
Kaza, öğleden sonra E-80 Karayolu Karabük- Çankırı sınırında meydan geldi. Burhan A. yönetimindeki 55 AVD 37 plakalı demir yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp, devrildi. Çankırı yönüne giden TIR’ın dorsesinde bulunan rulo halindeki demirler yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan Burhan A.’ya ilk müdahalede bulunurken, trafik ekipleri araçları yönlendirerek tek şeritten ulaşımı sağladı. Çankırı Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü, tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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