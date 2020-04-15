Karabük’te corona virüs nedeniyle iki mahallede karantina

Karabük Cumayanı köyündeki Soğuksu Mahallesi ile Tepe Mahallesi’nde pozitif vakaların tespit edilmesinin ardından vakaların görüldüğü evler ile temaslı kişilerin bulunduğu evler karantinaya alındı. Karabük Valiliği evlerin 14 gün süreye karantinaya alınmasına karar verirken, jandarma ekipleri mahallede görev yaparak evlerin bulunduğu sokaklara giriş çıkışları kontrol altına aldı. Karabük Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:



"İlimiz merkez ilçesine bağlı Cumayanı köyünde birden fazla Covid-19 pozitif vakanın tespit edilmesi ve temaslı vakaların hastalığı yayma potansiyelinin yüksek olmasından dolayı Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Cumayanı Soğuksu Mahallesi ve Tepe Mahallesi’nde pozitif vakaların yaşandığı temaslı evlerde yaşayanların 14 Nisan saat 18.00’dan 28 Nisan saat 24.00’e kadar 14 gün süre ile karantina altına alınmasına karar verilmiştir.”