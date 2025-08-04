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Karabük'te boşanma aşamasındaki çift, yangın çıkan evde ölü bulunmuştu! Cezaevinden izinli çıkıp evi ateşe vermiş

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#Karabük#Yangın#Kadın Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 12:48

Karabük'te Semra Derya ve boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Derya evde çıkan yangında ölü bulunmuştu. Mehmet Derya'nın cezaevinden izinli çıkarak evi ateşe verdiği tespit edildi.

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Olay, Merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi 132. Sokak'ta bir apartmanın 4. katındaki dairede meydana gelmişti. Kavga sesleri geldiğini duyan bina sakinleri, kısa süre sonra evden dumanlar çıktığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası karı kocanın cansız bedenleri bulunmuştu.

Karabükte boşanma aşamasındaki çift, yangın çıkan evde ölü bulunmuştu Cezaevinden izinli çıkıp evi ateşe vermiş

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Yaşanan olay sonrası polis ve jandarma ekiplerinin yaptıkları incelemede çok sayıda suç dosyası bulunan ve Karabük Açık Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mehmet Derya (41) 1 Ağustos tarihinde 10 günlük izinli olarak çıktığını tespit etti.

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Daha önce ‘tehdit', ‘kadına karşı basit yaralama' ve ‘kasten yaralama' gibi suçlardan dolayı evden uzaklaştırma cezası sonrası tutuklanarak cezaevine konulan eşi Mehmet Derya'dan ayrılmak isteyen Semra Derya ise, ocak ayında boşanma davası açmış.

Mehmet Derya, boşanma aşamasındaki eşinin evine gelerek kavga edip tartıştıktan sonra, evin küçük odasına kendilerini kilitleyerek, odayı ateşe verdiği, yapılan ilk incelemede ise karı kocanın çıkan dumandan zehirlendiği tespit edildi.

Karabükte boşanma aşamasındaki çift, yangın çıkan evde ölü bulunmuştu Cezaevinden izinli çıkıp evi ateşe vermiş

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#Karabük#Yangın#Kadın Cinayeti

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