Karabük'te baba-oğul sobadan zehirlendi

Karabük Adatepe Mahallesi Kafkas Sokak’taki evlerinde yaşayan Cemal Y. ile oğlu Vedat Y. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları tarafından sabah saalerinde bulunan baba-oğul, gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba ve oğlu tedavi altına alınırken, hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.