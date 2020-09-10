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Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)
Haber Giriş: 10.09.2020 - 17:18 | Son Güncelleme:

Karabük'te ayakta yolcu taşıyan sürücüye ceza

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Karabük'te ayakta yolcu taşıyan sürücüye ceza
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KARABÜK'te, minibüs ve halk otobüslerinin ayakta yolcu taşıyıp taşımadığına yönelik denetim yapıldı. Ayakta yolcu taşıyan bir minibüs sürücüsüne ceza kesilirken, ayakta seyahat eden yolcular araçtan indirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, minibüs ve halk otobüslerinin ayakta yolcu taşıyıp taşımadığına yönelik denetim yaptı. Zonguldak Caddesi'nde minibüs ve otobüsler tek tek durdurularak, ayakta yolcu olup olmadığı kontrol edildi. Yolculara sosyal mesafe ve maske uyarısı yapılırken, minibüs sürücülerine ise ayakta yolcu almamaları söylendi. Denetim sırasında bir yolcu minibüsünde ayakta yolcu taşındığı görüldü. Sürücüye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunları gereğince para cezası kesildi. Ayakta seyahat eden yolcular minibüsten indirildi.

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