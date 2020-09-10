Karabük'te ayakta yolcu taşıyan sürücüye ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, minibüs ve halk otobüslerinin ayakta yolcu taşıyıp taşımadığına yönelik denetim yaptı. Zonguldak Caddesi'nde minibüs ve otobüsler tek tek durdurularak, ayakta yolcu olup olmadığı kontrol edildi. Yolculara sosyal mesafe ve maske uyarısı yapılırken, minibüs sürücülerine ise ayakta yolcu almamaları söylendi. Denetim sırasında bir yolcu minibüsünde ayakta yolcu taşındığı görüldü. Sürücüye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunları gereğince para cezası kesildi. Ayakta seyahat eden yolcular minibüsten indirildi.