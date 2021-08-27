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Gündem
AA
Haber Giriş: 27.08.2021 - 13:54 | Son Güncelleme:

Karabük'te açıldı... Bugün hizmete başladı: 8 ve 10 kişilik, 40 metre yüksekliğe ulaşıyor

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Karabük'te açıldı... Bugün hizmete başladı: 8 ve 10 kişilik, 40 metre yüksekliğe ulaşıyor

Engebeli araziye sahip Karabük'te, yayaların kentin yüksek kesimlerindeki mahallelere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla belediye tarafından inşa edilen kule asansörler hizmete başladı. 200 basamaklı dik yokuşu çıkmak zorunda kalanlar için yapılan 10 ve 8 kişilik, 40 metre yüksekliğe ulaşan iki asansör için tören düzenlendi.

Karabük Mahallesi'nden Aydınlıkevler Mahallesi'ne gitmek için 200 basamaklı dik yokuşu çıkmak zorunda kalanlar için yapılan 10 ve 8 kişilik, 40 metre yüksekliğe ulaşan iki asansörün hizmete başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Karabükte açıldı... Bugün hizmete başladı: 8 ve 10 kişilik, 40 metre yüksekliğe ulaşıyor

Belediye Başkanı Rafet Vergili, açılışta, şehrin değişik noktalarında hizmete sunulan dikey ve yatay asansörler ile yürüyen merdivenlerle halka daha kolay bir yaşam sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Karabükte açıldı... Bugün hizmete başladı: 8 ve 10 kişilik, 40 metre yüksekliğe ulaşıyor

Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve diğer protokol üyeleriyle kentteki beşinci kule asansörün açılış kurdelesini kesti.

Karabük Belediyesi, kentte daha önce vatandaşların evlerine daha kolay ulaşabilmesi için 4 kule ve bir yatay asansör, iki yürüyen merdiven ile iki çelik yaya köprüsünü hizmete sunmuştu.

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