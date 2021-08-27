Karabük'te açıldı... Bugün hizmete başladı: 8 ve 10 kişilik, 40 metre yüksekliğe ulaşıyor

Karabük Mahallesi'nden Aydınlıkevler Mahallesi'ne gitmek için 200 basamaklı dik yokuşu çıkmak zorunda kalanlar için yapılan 10 ve 8 kişilik, 40 metre yüksekliğe ulaşan iki asansörün hizmete başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Rafet Vergili, açılışta, şehrin değişik noktalarında hizmete sunulan dikey ve yatay asansörler ile yürüyen merdivenlerle halka daha kolay bir yaşam sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve diğer protokol üyeleriyle kentteki beşinci kule asansörün açılış kurdelesini kesti.

Karabük Belediyesi, kentte daha önce vatandaşların evlerine daha kolay ulaşabilmesi için 4 kule ve bir yatay asansör, iki yürüyen merdiven ile iki çelik yaya köprüsünü hizmete sunmuştu.

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