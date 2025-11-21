Karabük'te 3 katlı tarihi konakta yangın

Haberin Devamı

Yangın, saat 04.00 sıralarında Tarihi Çarşı Mevkii Kalealtı Akseki Sokak’taki 3 katlı tarihi konakta çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyüp tüm ahşap yapıyı sardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri konağın etrafında güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale başlattı. Alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.