×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Karabük'te 3 katlı tarihi konakta yangın

Güncelleme Tarihi:

#Karabük#Safranbolu Tarihi Konak#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 07:35

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde 3 katlı tarihi konakta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Haberin Devamı

Yangın, saat 04.00 sıralarında Tarihi Çarşı Mevkii Kalealtı Akseki Sokak’taki 3 katlı tarihi konakta çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyüp tüm ahşap yapıyı sardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Karabükte 3 katlı tarihi konakta yangın

Polis ekipleri konağın etrafında güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale başlattı. Alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

Gözden Kaçmasınİlaçlama firmasının sicili kabarıkİlaçlama firmasının sicili kabarıkHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Karabük#Safranbolu Tarihi Konak#Yangın

BAKMADAN GEÇME!