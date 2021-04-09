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Gündem
KARABÜK (AA)
Haber Giriş: 09.04.2021 - 13:48 | Son Güncelleme:

Karabük'te 2 milyon 570 bin boş makaron ele geçirildi

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Karabük'te 2 milyon 570 bin boş makaron ele geçirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 2 milyon 570 bin boş makaron ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kente bandrolsüz tütün ürünleri getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takip sonucu park halindeki 02 AAU 163 plakalı araçta arama yapan ekipler, 12 bin 850 kutuda 2 milyon 570 bin boş makaron buldu.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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