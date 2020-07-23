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Yasin ALDEMİR/KARABÜK,(DHA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 15:01,Son Güncelleme:

Karabük’te 2 ev alev alev yandı

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Karabük’te 2 ev alev alev yandı
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KARABÜK’te, Bilal Demir'e ait 3 katlı evde çıkan yangın, yandaki eve de sıçradı. Yangında, 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Karabük’e bağlı Başköy köyünde Bilal Demir’e ait 3 katlı evde sabah saatlerinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle yangın, yandaki Nazik Sarı’ya ait eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, orman işletme ve jandarma ekipleri yangına müdahele etti. Uzun uğraşların ardından kontrol altına alınan yangında 2 ev kullanılamaz hale gelirken, evlerde kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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