Karabük’te 2 ev alev alev yandı

Karabük’e bağlı Başköy köyünde Bilal Demir’e ait 3 katlı evde sabah saatlerinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle yangın, yandaki Nazik Sarı’ya ait eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, orman işletme ve jandarma ekipleri yangına müdahele etti. Uzun uğraşların ardından kontrol altına alınan yangında 2 ev kullanılamaz hale gelirken, evlerde kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.