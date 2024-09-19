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Karabük ve Burdur'da idare mahkemeleri kuruldu! Bakan Tunç'tan açıklama

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#Yılmaz Tunç#Burdur#Karabük
Karabük ve Burdurda idare mahkemeleri kuruldu Bakan Tunçtan açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 01:07

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulması kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin, 2002'de 60 olan idare mahkemelerinin sayısının, 2024'te 33 yeni idare mahkemesinin kurulmasıyla 214'e yükseldiğini bildirdi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin hızlanması, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini kaydeden Tunç, "Böylece ülke genelinde 2002 yılında toplam 60 olan idare mahkemelerinin sayısı, 2024 yılında 33 yeni idare mahkemesinin kurulmasıyla birlikte toplamda 214’e yükseltilmiştir. Yeni kurulan idare mahkemelerinin ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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#Yılmaz Tunç#Burdur#Karabük

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