Karabük Posta Kodu kaçtır? Karabük ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Ülkemizdeki posta kodları il ve ilçelere özel olarak geliştirilmiş 5 haneli numaralardır. Bu numaralar sayesinde ülkemizin bir ucundan diğer ucuna yapılan taşımacılık hizmetleri en hızlı ve en kolay şekilde gerçekleşir.

Karabük İl Posta Kodu Nedir?

Kargolanan ürünlerin hangi ile gideceğine ilk olarak posta koduna bakılarak karar verilir. Posta kodlarındaki 2 hane kargonun hangi ile 3 hane ise hangi ilçeye gideceğini anlatır. Karabük ilinin posta kodu 78000 olarak belirlenmiştir.

Karabük İlindeki İlçelerin Posta Kodları

Karabük ilimizde toplamda 6 tane ilçe vardır ve bu ilçelerin her biri için özelleştirilmiş posta kodları kullanılır. Bu sayede kargo ve taşımacılık hizmetlerinde herhangi bir karışıklık oluşması ihtimalinin önüne geçilir. Kargo ve postalar ilk önce gidecekleri ile göre ayrılırlar. Daha sonra varış ilinde posta kodunun son 3 basamağına bakılarak kargo ve postaların o ildeki hangi ilçeye gideceği belirlenir. Bu şekilde posta işlemleri ülkemizde hız kesmeden ve aksamadan gerçekleştirilir.

Karabük ilindeki ilçe posta kodları şunlardır:

Eflani İlçesi - 78300

Eskipazar İlçesi - 78400

Karabük Merkez İlçesi - 78050

Ovacık İlçesi - 78500

Safranbolu İlçesi - 78610

Yenice İlçesi - 78700

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