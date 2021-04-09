Karabük Posta Kodu kaçtır? Karabük ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Posta kodları kargo hizmetlerini düzenleyen, adres bilgilerinde bir karışıklık olmasının önüne geçilmesini sağlayan, posta işlemlerini belirli bir sisteme sokan dijital numaralardır. Posta kodları sayesinde herhangi bir adrese yapılan gönderi kısa sürede teslim edilir. Peki, Karabük ilimizin ve Karabük ilimizdeki ilçelerin posta kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar.
Ülkemizdeki posta kodları il ve ilçelere özel olarak geliştirilmiş 5 haneli numaralardır. Bu numaralar sayesinde ülkemizin bir ucundan diğer ucuna yapılan taşımacılık hizmetleri en hızlı ve en kolay şekilde gerçekleşir.
Karabük İl Posta Kodu Nedir?
Kargolanan ürünlerin hangi ile gideceğine ilk olarak posta koduna bakılarak karar verilir. Posta kodlarındaki 2 hane kargonun hangi ile 3 hane ise hangi ilçeye gideceğini anlatır. Karabük ilinin posta kodu 78000 olarak belirlenmiştir.
Karabük İlindeki İlçelerin Posta Kodları
Karabük ilimizde toplamda 6 tane ilçe vardır ve bu ilçelerin her biri için özelleştirilmiş posta kodları kullanılır. Bu sayede kargo ve taşımacılık hizmetlerinde herhangi bir karışıklık oluşması ihtimalinin önüne geçilir. Kargo ve postalar ilk önce gidecekleri ile göre ayrılırlar. Daha sonra varış ilinde posta kodunun son 3 basamağına bakılarak kargo ve postaların o ildeki hangi ilçeye gideceği belirlenir. Bu şekilde posta işlemleri ülkemizde hız kesmeden ve aksamadan gerçekleştirilir.
Karabük ilindeki ilçe posta kodları şunlardır:
Eflani İlçesi - 78300
Eskipazar İlçesi - 78400
Karabük Merkez İlçesi - 78050
Ovacık İlçesi - 78500
Safranbolu İlçesi - 78610
Yenice İlçesi - 78700
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